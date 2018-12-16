Yunanistan'a iltica başvurusunda rekor artış

Yunanistan'a iltica taleplerinde rekor artışlar yaşanıyor. Bu yılın 11 ayında 4 bin 425, darbe girişiminin olduğu tarihten bu yana ise 28 ayda toplam 6 bin 404 Türk vatandaşı iltica için Yunanistan'a başvuruda bulundu.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı’nın Kasım ayı iltica verileri açıklandı. Verilere göre Kasım ayında Yunanistan’a 618 Türk vatandaşı iltica talebinde bulundu.

Yunanistan'a 2013- 2015 yılları arasında Türkiye'den 100 kişi iltica için başvururken, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sayı rekor düzeyde arttı.

15 Temmuz 2016’dan itibaren bu yılın kasım ayı da dahil 28 ayda 6 bin 404 Türk vatandaşı Yunanistan’a iltica için başvurdu. 2017 yılında iltica için 1826 Türk vatandaşı başvururken, 2018 yılının Ocak- Kasım döneminde ise Yunanistan'a giden 4 bin 425 Türk vatandaşı iltica için başvurdu.

2013 YILINDA 17 BAŞVURU VARDI

Yunanistan'a 2013 yılında sadece 17 kişi iltica talebinde bulunmuştu.

Darbe girişimi öncesi 2013 yılında 17, 2014 yılında 41, 2015 yılında 42 Türk vatandaşı Yunanistan'a iltica talebinde bulunurken, darbe girişiminin olduğu 2016 yılında ise bu rakam 189'a çıktı.

Bu arada Yunanistan'dan 2013 yılından bu yılın Kasım ayı da dahil bu yana toplam dünya genelinden 198.887 kişi iltica için başvurdu. Bu başvuruların büyük bir çoğunluğu erkeklerden oluştu.

Bu kişilerin içinde 7709'u ise çocuk.