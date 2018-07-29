Yunanistan'a gitmeye çalışan 'FETÖ' mensuplarını taşıyan bot battı: 3'ü bebek 5 ölü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve 'FETÖ mensubu' oldukları söylenen kişileri taşıyan botun alabora olması sonucu 3'ü bebek 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na gitmek isteyen ve "FETÖ mensubu" oldukları aktarılan 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı.

Kurtarılanların botta toplam 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen bir helikopterin havadan yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından isimleri henüz belirlenemeyen 3'ü bebek 5 kişinin cesetleri denizden çıkarıldı, kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kurtarılan 9 kişi Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşamını yitirenlerin cesetleri, Ayvalık Devlet Hastanesi morgunda yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmaların yapıldığını aktaran Görgülüarslan, 16 kişi arasında 2 organizatör bulunduğunun değerlendirildiğini bildirdi.