Yunanistan'a çok sayıda dayanışma mesajı

Yunanistan'da 74 kişinin yaşamını yitirdiği facia sonrası Türkiye'den dayanışma mesajları gönderilmeye devam ediyor.

Yunanistan'da 74 kişinin yaşamını yitirdiği 200'e yakın yaralanın olduğu yangın faciasının ardından Türkiye'den Yunanistan halkına dayanışma mesajı iletilmeye devam ediyor.

Türkiye Komünist Partisi, dün bir açıklama yaparak, "Yunanistan halkının büyük acısını paylaşıyor ve kayıpların yakınlarına sabır diliyoruz. Türkiye Komünist Partisi olarak elimizden gelen yardımı ve desteği sunmak için hazır olduğumuzu ifade ediyor, tüm dostlarımızı ve yoldaşlarımızı bu zor günde Yunanistan halkının yanında olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TMMOB, EMEP, ÖDP VE HALKEVLERİ'NDEN DAYANIŞMA MESAJI

Yangın felaketine ilişkin EMEP, ÖDP ve Halkevleri de dayanışma mesajları paylaştı.

EMEP'in açıklamasında, "Yunanistan halkının, yaralarını bir an önce saracağına, Başbakan’ın kuşku beyanında bulunmaktan öte görevlerinin olduğunu hatırlatacaklarına ve yitirdikleri canların, kayıpların haklarını arayacaklarına inancımız tamdır. Komşumuzun acısını içtenlikle paylaşıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Yangın felaketine ilişkin ÖDP'den gelen açıklamada, "Kardeş Yunan halkının acısını paylaşıyoruz. Komşu ülkemizin büyük acısı üzerinden ırkçı tutumlar içinde olan zavallı faşist-gerici zihniyetler, insanlık tarihinde bu yangının karası kadar kara bir leke olarak kalacaklar" denildi.

Halkevleri ise paylaştığı mesajda, "Yunanistan halkının acısı acımız, yası yasımızdır. Yangında kaybettiğimiz insanlarımız, tüm canlılar ve doğa için üzüntümüz büyük. Gün komşumuz Yunanistan ile kardeş Yunan halkı ile dayanışma günüdür" ifadelerine yer verdi.

TMMOB tarafından yapılan açıklamada ise, "Son yılların en büyük yangın felaketinin önüne geçilmesi, yangının yarattığı doğal ve toplumsal yaraların sarılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz. Başta hayatını kaybeden insanların aileleri olmak üzere tüm Yunan halkına baş sağlığı diliyoruz" denildi.