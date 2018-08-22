Yunanistan yargısının 'iltica hakkı' kararına AKP'den tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Danıştay'ının darbe girişimcisi firari askerlerle ilgili verdiği karara tepki gösterdi.
Yunanistan’da hükümetin itirazını reddeden Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan darbe girişimcisi askerlere iltica hakkı verilmesine karar verdi.
Karara AKP cephesinden ilk tepki Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- Yunanistan’da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı. Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza atmış oldu.
- Geçmişte darbelerden acı çekmiş Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını, başka amaçlarla hareket edildiğini gösteriyor.
- Darbeciler milletimizin ve devletimizin en tehlikeli düşmanlarıdır. Yunan yargısı verdiği kararlarla Türkiye’nin düşmanlarından yana tavır almaktadır.
- Açık ve net, Yunan yargısı verdiği kararlarla, Türkiye düşmanlarının ve darbecilerin yanında yer almıştır. Bu, teröre destek vermekten daha ağır ve utanç verici bir tutumdur.