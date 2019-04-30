Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nden Türkiye'ye 1 Mayıs mesajı

Yunanistan'da faaliyet gösteren Tüm İşçilerin Militan Cephesi, Türkiye'deki işçi ve sendikalara yönelik 1 Mayıs mesajı göndererek, uluslararası dayanışma ve ortak mücadele dileklerini iletti.

Yunanistan'da faaliyet gösteren Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Türkiye'deki işçi ve sendikalara yönelik 1 Mayıs mesajı yayımladı.

Mesajda şunlar söylendi:

"Meslektaşlarımız, Türkiye'nin işçileri

1 Mayıs gününde PAME, Tüm İşçilerin Militan Cephesi, Yunanistan'dan Türk hükümetinin Türk işçilerine karşı dayattığı işçi düşmanı politikaları ve baskıyı kınamaktadır.

PAME, Türkiye'deki işçilerin ve halkın mücadelesine desteğini açıklamaktadır ve uluslararası dayanışma ruhuyla her zaman Türk işçilerin yanındadır.

ABD, NATO-AB ve Rusya'nın emperyalist rekabeti bölgemizdeki savaşlara yol açmaktadır, bunlar halkların çıkarlarını ihlal etmekte, emperyalistler arası rekabette zafer kazanmaya çalışmaktadırlar.

Bu rekabet bağlamında Yunan ve Türk burjuvazisinin çelişkileri kendi çıkarlarını güçlendirmek, bölgede jeostratejik güçlerini artırmak adına yoğunlaşmaktadır. Her gün emperyalist örgütlerin halkların acısının kaynağı olduğunu, bu bar sistemin işsizliğe, yoksulluğa ve savaşlara yol açtığını yeniden görüyoruz.

PAME, komşu ülkemiz Türkiye'deki sendikalara ve Türk işçilere bir mesaj göndererek dostluk ve işbirliği için elini uzatmaktadır.

Milliyetçi nefrete HAYIR diyoruz - Yaşasın halkların kardeşliği

Yaşasın Uluslararası Dayanışma ve Yunanistan ve Türkiye işçilerinin Ortak Mücadelesi"