Yunanistan basını İstanbul seçimlerini nasıl gördü?

AKP'den çeşitli isimlerin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ırkçı ifadelerle saldırmasının ardından Yunanistan'da basının İmamoğlu'nun birinci seçim zaferine ilişkin yaptığı haberler gündeme gelmişti. Yunanistan basınının İmamoğlu'nun ikinci seçim galibiyetine ilişkin yorumlarını soL okurları için derledik.

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun başlattığı ve Recep Tayyip Erdoğan da dahil çeşitli AKP'li isimlerin katılarak büyüttüğü "Pontus" tartışmasıyla birlikte Yunanistan basınının Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ve ilk seçim zaferine yaklaşımı gündemin üst sıralarına yerleşmişti.

Yunanistan basını bu polemiklerin ve Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde Türkiye ile yaşanan gerilimin etkisiyle İstanbul seçimlerine geniş yer verdi. Yunanistan'da sabah baskısı yapan gazeteler Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini açık farkla kazanmasını birinci sayfalarına taşıdılar. Manşetlerde ise Kıbrıs gerilimi vardı.

Ethnos: "İçeride Erdoğan için hezimet"

AKP'nin seçim kampanyasında başlatmış olduğu "Pontus" tartışmasında özellikle gündeme getirdiği yayın organlarından olan Ethnos (Millet) diğer Yunanistan gazeteleri gibi İstanbul seçimlerini Akdeniz'deki gerilimin bir uzantısı olarak ele alarak birinci sayfasına taşıdı.

"Merkezci" bir çizgide yayın yapan Ethnos birinci sayfasında attığı başlıkta "İçeride Erdoğan için Hezimet - İstanbul'da İmamoğlu Tarafından İkinci Kez Yenildi" dedi.

Ethnos'un internet sitesinde Maria Zaharaki tarafından hazırlanan "Erdoğan Hükümeti için İmamoğlu'nun Zaferinden Sonraki Gün" başlıklı haber-yorum yazısında Erdoğan'ın "yenilmezlik" imajının ve "tartışılmaz prestijinin" kırıldığı vurgulandı. Erdoğan'ın bu yenilginin etkisiyle özellikle Akdeniz'de bir gövde gösterisi yapabilme ihtimalinin yükseldiğini belirten Zaharaki, böyle bir adımın Erdoğan için yeni handikaplar yaratabilme potansiyeline dikkat çekti.

Zaharaki'nin İstanbul'daki Rum azınlığın politik tercihlerinde de değişiklik olduğunu ifade ettiği yazısında "geleneksel olarak Kemalist partiye karşı oy kullanan İstanbul Rumlarının" Türkiye siyasetinde beliren yeni ve taze yüze güvenerek rota değiştirdikleri belirtildi.

Ta Nea: "Erdoğan için sonun başlangıcı"

"Merkez sol" bir çizgide yayın yapan Ta Nea (Haberler) gazetesi birinci sayfasından "İstanbul: İmamoğlu galip, Erdoğan için sonun başlangıcı" başlığıyla duyurduğu seçim haberini iç sayfalarında çok daha geniş şekilde ele aldı. İç sayfalarında "İstanbul Sultanı Tokatladı" başlığını kullanan Ta Nea'da yer alan ve Trakya Demokritus Üniversitesi öğretim üyelerinden Sotiris Serbos tarafından yazılmış bir analiz yazısında "Erdoğan'ın ekonominin kontrolünü daha fazla yitirmesi durumunda kendisini Kemalistlerin 2000'li yılların başındaki kaderiyle baş başa bulabileceği" vurgulandı.

Ta Nea, ayrıca geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın EkşiSözlük'teki "Berat Albayrak Özge Ulusoy ilişkisi iddiası" başlığındaki içerikleri mahkeme kararı ile sildirmesine de geniş yer gerdi ve "Başkanın Bahçesinde Skandal: Damat, Balerin ve Göze Yumruk" başlığını kullandı.

Eleftheros Typos: "İstanbul'da Erdoğan'a seçim 'tokadı'"

Bir başka "merkez" yayın organı olan Eleftheros Typos (Özgür Basın), Erdoğan'ın kendi elleriyle ve itinayla belirlediği adayının İmamoğlu karşısında ağır bir yenilgi aldığını vurgulayarak haberi birinci sayfasından "İtinayla Belirlenmiş Rakibi Kaybetti, Galip Yine İmamoğlu - İstanbul'da Erdoğan'a Seçim 'Tokadı'" başlığıyla duyurdu.



EFSYN: "Erdoğan için küçük düşürücü yenilgi"



SYRIZA'nın gayrıresmi yayın organı gibi yayın yapan Efimerida ton Syntakton (Gazetecilerin Gazetesi) "Erdoğan için küçük düşürücü yenilgi - İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ezici Zaferi" başlığıyla İstanbul seçimlerini birinci sayfasına taşırken "tekrarlanan İBB seçimlerinin Kemalist adayın %54'ün üzerinde oy oranı ve 700 binden fazla oy farkıyla net zaferi" ile sonuçlandığı vurgulandı.

İç sayfalarında ise "İmamoğlu'nun Zaferi Erdoğan için Derin Yara" başlığını kullanan EFSYN, İstanbul ve Ankara seçim sonuçlarının Türkiye'de siyaset sahnesindeki değişikliklerin işaretleri olduğu yönündeki uzman görüşlerine yer verdi.

Fileleftheros: "Erdoğan için geri sayım"

Fileleftheros (Liberal) gazetesi İmamoğlu'nun seçim galibiyetini "%54,03 Ekrem İmamoğlu'nun Ezici Zaferi" üstbaşlığı ve "İstanbul'un ikinci kez 'düşüşü' ile birlikte Erdoğan için geri sayım" başlığıyla okuyucuları ile paylaştı.

Faşistler polemik derdinde

Yunanistan'da sağın faşist kanadının sözcülerinden olan ve sık sık Türkiye'ye dair attığı spekülatif, komplo teorileri içeren ve hakaretamiz manşetleriyle tanınan Eleftheri Ora (Özgür Saat) yine tartışmalı bir başlık atarak ırkçı "Pontus" polemiğini alevlendirmek niyetinde olduğunu gösterdi. Eleftheri Ora'nın manşetinde "İstanbul 'Yunan' Ellerde Ve Yavuz Kızılhisar Adası'nda" denilerek yine İstanbul seçimleri ile Akdeniz'deki gerilim birlikte ele alındı.

Eleftheri Ora, Haziran Direnişi günlerinde Erdoğan'a verdiği destekle Türkiye'de gündeme gelmişti.