Yunan işçilerden TKG'lilerle dayanışma mesajı: Emperyalist planlara karşı Türkiye halkının yanındayız

Farklı sektörlerde örgütlü işçi sendikalarını bünyesinde barındıran, Yunan işçi sınıfının öncü gücü Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) bir açıklama yayınlayarak emperyalizme karşı mücadele eden Türkiye işçi sınıfıyla ve gençliğiyle dayanışmasını ilan etti.
"PAME; Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin politikalarına karşı Türkiye halkının tarafındadır" denen açıklamada, emperyalistlerden halkların çıkarlarına uygun hiçbir şey beklenemeyeceği vurgulandı.
İSTANBUL ÜNİVERSİTELİ KOMÜNİSTLERLE DAYANIŞMA
PAME'nin bugün yaptığı açıklamada, Yunan işçi sınıfı hareketinin Türkiye'de emperyalizme karşı harekete geçen gençlere ve öğrencilere dönük artan baskı, saldırı ve tutuklamaları kınadığı belirtildi.
İstanbul Üniversitesi'nde NATO karşıtı çalışma yaptığı için faşist saldırıya uğrayan ve gözaltına alınan 22 TKG'liye özellikle değinilen açıklamada, anti-emperyalist duruşları nedeniyle soruşturmaya uğrayan gençlerle dayanışmak için Yunanistan işçi sendikaları harekete geçmeye çağrıldı.
Açıklamanın tam metni şu şekilde:
"PAME'NİN BASKILARA VE SORUŞTURMALARA KARŞI TÜRKİYE İŞÇİ SINIFIYLA DAYANIŞMA MESAJI
Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), Yunanistan'daki sınıf sendikacılığı hareketinin, emperyalizme ve otoriterizme karşı mücadelelerinde Türkiye işçi sınıfıyla ve Türkiyeli genç savaşçılar ve öğrencilerle dayanışmasını ve desteğini ifade eder. Yunan sınıf hareketi, emperyalist müdahalelere ve savaşa karşı harekete geçen genç militanlara ve öğrencilere dönük saldırı ve tutuklamalarla birlikte yoğunlaşan baskıyı kınar. İstanbul Üniversitesi'nde NATO'ya karşı kampanya yürüten 22 öğrencinin gözaltına alınmasını ise ayrıca kınıyor ve 22 öğrenciye yöneltilen bütün suçlamaların derhal geri çekilmesini talep ediyoruz. Yunanistan ve Türkiye'de işçi sınıfının, tıpkı bütün bölge halkları gibi; nüfuz bölgeleri, pazarlar ve enerji kaynakları için emperyalistler arasındaki çatışmalardan kazanabileceği hiçbir şey yoktur. PAME; Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin politikalarına, emperyalist planlara ve NATO'ya karşı Türkiye halkının yanındadır. Yunanistan işçi sendikalarını anti-emperyalist eylemleri nedeniyle kovuşturmaya uğrayan genç, öğrenci militanlarla dayanışmalarını ifade etmeye çağırıyoruz.
Atina, Yunanistan 2 Nisan 2018"