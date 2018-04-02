Yunan işçilerden TKG'lilerle dayanışma mesajı: Emperyalist planlara karşı Türkiye halkının yanındayız

Yunanistan Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), NATO ve emperyalizm karşıtı çalışmalarından dolayı saldırı ve soruşturmalarla karşı karşıya kalan TKG'lilerle dayanışmasını ilan etti.

Farklı sektörlerde örgütlü işçi sendikalarını bünyesinde barındıran, Yunan işçi sınıfının öncü gücü Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) bir açıklama yayınlayarak emperyalizme karşı mücadele eden Türkiye işçi sınıfıyla ve gençliğiyle dayanışmasını ilan etti.



"PAME; Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin politikalarına karşı Türkiye halkının tarafındadır" denen açıklamada, emperyalistlerden halkların çıkarlarına uygun hiçbir şey beklenemeyeceği vurgulandı.



İSTANBUL ÜNİVERSİTELİ KOMÜNİSTLERLE DAYANIŞMA

PAME'nin bugün yaptığı açıklamada, Yunan işçi sınıfı hareketinin Türkiye'de emperyalizme karşı harekete geçen gençlere ve öğrencilere dönük artan baskı, saldırı ve tutuklamaları kınadığı belirtildi.

İstanbul Üniversitesi'nde NATO karşıtı çalışma yaptığı için faşist saldırıya uğrayan ve gözaltına alınan 22 TKG'liye özellikle değinilen açıklamada, anti-emperyalist duruşları nedeniyle soruşturmaya uğrayan gençlerle dayanışmak için Yunanistan işçi sendikaları harekete geçmeye çağrıldı.



Açıklamanın tam metni şu şekilde: