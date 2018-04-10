Yunan basını: Türk helikopterine uyarı ateşi açıldı

Yunanistan'da yayın yapan Kathimerini gazetesi, bir Türk helikopterinin Pazartesi günü yerel saatte 11.30 civarında Kara Ada üzerinde 'alçak uçuş' yaptığını, Yunan kuvvetlerinin uyarı ateşi açması üzerine helikopterin bölgeden ayrıldığını ileri sürdü.

Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Ada üzerinde bir Türk helikopterinin “alçak uçuş” yapması üzerine “angajman kurallarının” uygulandığını belirtirken, Yunanistan basını helikoptere “uyarı ateşi açıldığını” yazdı.

ANKA'nın haberine göre, Kathimerini gazetesi, bir Türk helikopterinin Pazartesi günü yerel saatte 11.30 civarında Kara Ada üzerinde “alçak uçuş” yaptığı iddiasını dile getirdiği haberinde, helikopterin Yunan kuvvetlerinin "uyarı ateşi açması üzerine bölgeden ayrıldığını" belirtti.

Söz konusu helikopterin “askeri bir helikopter” olup olmadığının ise henüz bilinmediğini kaydeden gazete şöyle devam etti:

“Savunma Bakanlığı kaynakları, angajman kuralları uygulandığını söylediler. Kaynaklar, Savunma Bakanı Panos Kammenos’un Ordu Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanı ile sürekli temas içinde olduğunu belirttiler. Başbakan Aleksis Çipras da olaya ilişkin bilgilendirildi.”