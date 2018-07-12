Yumurtaya yüzde 91 zam!

Yumurta fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 91 artış gösterdi.

Yumurta fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 91 artarken bir haftalık yükseliş ise yüzde 10 oldu.

Pazarda adeti 60 kuruş olan ürün marketlerde ise 80 kuruşa kadar geldi.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, Türkiye’nin en büyük yumurta ve beyaz et işletmelerinden Keskinoğlu'nun nakit sıkışıklığı nedeniyle konkordato başvurusu yapmasının ardından üretim de geriledi. Yaklaşık üç hafta önce üretimini durduran Keskinoğlu'yla birlikte birçok yumurta üreticisi de kepenk kapatmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle birlikte geçtiğimiz yıl üretici fiyatı 17 kuruş olan büyük boy yumurta 33 kuruşa yükseldi. Pazarda adeti 60 kuruş olan ürün marketlerde ise 80 kuruşa kadar geldi.

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, fiyat artışının çok yönlü nedenleri olduğunu ifade etti. Sungur, “En büyük üreticilerden birinin üretimi durdurması, yem fiyatlarındaki artış yumurtaya yansıdı” dedi. Sungur, “Üreticinin ‘mayıs çukuru' diye adlandırdığı nisan-mayıs-haziran aylarında fiyatlar her yıl gerilerdi. Ancak bu yıl bahsettiğim aylarda fiyat düşmedi” şeklinde konuştu.