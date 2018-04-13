HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında altı ay hapis cezası verildi.

HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, “seçim yasaklarına muhalefet etmek” suçlamasıyla açılan dava bugün Erciş 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Van’da otogar açılışında yaptığı konuşmadan dolayı Yüksekdağ’a altı ay hapis cezası verdi.

Bu ceza, Türkiye’de “seçim yasaklarına muhalefet etmek” suçundan bir siyasi parti liderine verilen ilk ceza olma özelliği taşıyor.

Figen Yüksekdağ, 1 Kasım seçimleri öncesi 27 Ekim 2015 tarihinde Van’da katıldığı otogar açılışında yaptığı konuşma nedeniyle yargılanıyordu.