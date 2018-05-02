Yüksek Seçim Kurulu'na bariyerli koruma

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir zaman kala Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bulunduğu cadde, polis bariyerleriyle kontrol altına alındı.

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kaldı.

Geçtiğimiz günlerde erken seçim takvimini tamamlayan YSK'de yoğun bir seçim trafiği başladı. Bugün 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler YSK'ye gelerek başvurularını yaptı ve resmi olarak adaylığını beyan etmiş oldular. Bu kapsamda seçmenler, 4-9 Mayıs tarihleri arasında cumhurbaşkanı adayı için imza verebilecek.

Yoğunluğun yaşandığı YSK'de gün boyu hareketlilik devam ederken, emniyet ekipleri de YSK'nin bulunduğu Mithatpaşa Caddesi'nde polis bariyerleriyle güvenlik önlemi aldı.

Çevik kuvvet ekipleri, YSK binası çevresinde 7/24 nöbetlerine devam ediyor.