Yüksek Seçim Kurulu seçmen sayısını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy kullanabilecek seçmen sayısını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için düzenlenen kura öncesinde konuşan Güven, 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğunu, tahmini sandık sayısının ise 180 bin 896 olduğunu söyledi.

1 MİLYON 650 BİN 171 KİŞİ İLK KEZ OY KULLANACAK

Güven, bu seçimde 1 milyon 650 bin 171 kişinin de ilk kez oy kullanacağını söyledi.

Güven, yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını belirterek, seçmenlerin 36 gümrük kapısında oy kullanabileceğini belirtti.

Güven, 664 bin 326 engelli seçmen ile 75 yaş ve üzeri 2 milyon 473 bin 800 seçmenin, aileleriyle birlikte 5 milyon 333 bin 899 kişinin sandık alanlarının giriş katlarında oylarını kullanacağını belirtti. Güven, yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için de 271 ilçede seyyar sandık kurulacağını söyledi.