Yüksek Seçim Kurulu Başkanı: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

Basının sorularını yanıtlayan YSK Başkanı Sadi Güven tüm sonuçların sisteme girildiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurumundan (YSK) ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını cevaplandıran YSK Başkanı Sadi Güven, tüm sandıkların açıldığını belirterek, "Türkiye'de yurt içinde yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık ve sonucu yoktur. Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde 100 olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık" ifadelerini kullandı.

YSK'nin daha önceki açıklamalarından seçim sonucuna ilişkin kesin sonuçların 5 Temmuz'da açıklanacağı belirtilmişti.