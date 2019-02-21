Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın devam eden test sürüşlerinde Yüksek Hızlı Tren ilk kez Avrupa Yakası'na geçti. Hat tamamlandığında Ankara ve Konya'dan iki sefer, Halkalı'ya yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın devam eden test sürüşlerine katıldı. Gece saatlerinde Söğütlüçeşme istasyonunda bulunan trene binen Turhan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Marmaray'ı da içinde bulunduran bu proje tamamlandığında hem metro hatlarının hem yüksek hızlı tren (YHT) hatlarının hem de yük treni hatlarının birbirine entegre olacağını belirten Turhan, demiryollarında kesintisiz seyahat edebileceğini söyledi.

Turhan, "Bunu sağlayabilmek için Marmaray'ı da içinde bulunduran 13,6 kilometrelik kesimi daha önce hizmete açmıştık. Şimdi de 19,2 kilometresi Avrupa'da, 43,8 kilometresi Anadolu'da olmak üzere 63 kilometrelik kesimin yenileme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz" diye konuştu.

ÜÇ HATLI SİSTEM

Turhan, Gebze-Halkalı arasının 3 hat, boğaz geçiş kesiminin 2 hat olacak şekilde demiryolunu yaptıklarını ifade ederek, 2 hat üzerinde kent içinde Marmaray ile bütünleşik şekilde banliyö işletmesi yapılacağını söyledi. Üçüncü hat üzerinden ise şehirler arası yolcu ve yük trenleri ile YHT'nin işletmesinin yapılabileceğini dile getiren Turhan, şu bilgileri verdi:

"Toplam 13 istasyondan da 16 adet metro ve tramvay hattına entegrasyon sağlanmış olacak. İki dakikada bir sefer yapılabilecek. Günde 1 milyon 700 bin yolcu seyahat edebilecek. Banliyö ile Üsküdar-Sirkeci arası 4, Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası 13,5, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya inecek. Gebze-Halkalı arası ise 115 dakika olacak."

Turhan, hızlı trenlerin Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı'da durabileceğini belirterek, YHT'nin Konya'dan Söğütlüçeşme'ye 4 saat 45 dakikada, Konya'dan Halkalı'ya 5 saat 15 dakikada, Ankara'dan Söğütlüçeşme'ye 4 saat 30 dakikada, Halkalı'ya ise 5 saatte ulaşabileceğini anlattı.

ANKARA VE KONYA'DAN HALKALI'YA YHT SEFERİ

Ankara'dan ve Konya'dan kalkan son YHT'nin Halkalı'ya kadar seferini sürdürebileceğini, diğer seferlerin Haydarpaşa, Söğütlüçeşme'de sona ereceğini dile getiren Turhan, sabah Konya ve Ankara'ya dönük ilk seferlerin yine Halkalı'ndan kalkacağını bildirdi.