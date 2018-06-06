Yücel Aşkın davasında beraat kararı

Van'da YYÜ eski rektörleri Yücel Aşkın, Hasan Ceylan ve bazı üniversite görevlileri 14 yıldır yargılandıkları davadan beraat etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) eski rektörleri Prof. Dr. Yücel Aşkın ile Prof. Dr. Hasan Ceylan ile bazı üniversite görevlileri 14 yıldır yargılandıkları davadan beraat etti.

YYÜ Tıp Fakültesi için İspanyol Expansion şirketine ihale edilen "tıbbı cihaz alımıyla ilgili usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2004'te başlatılan soruşturma kapsamında haklarında dava açılan Aşkın ve Ceylan ile YYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Yüksel, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Işık Tepe, YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Cengiz, YYÜ Genel Sekreter Yardımcısı Salih Yurtkuran, YYÜ Yazı İşleri Şube Müdürü Şükran Yurtkuran, Yazı İşleri Bilgi İşletmeni Bülent Şahin, Özel Güvenlik Şube Müdürü Saffet Kara ile İspanyol Expansion firması Türkiye Temsilcisi Mehmet Ümit Ayral'ın karar duruşması görüldü.

BERAAT KARARI

Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları katıldı.

Avukatlar, müvekkillerin suçsuz olduğunu belirterek cumhuriyet savcısının mütalaası doğrultusunda beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "İhale konusu edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından beraat, "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak toplamak", "Görevi kötüye kullanmak", "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, "İhaleye fesat sarıştırmak" suçlarından da YÖK tarafından soruşturma izni verilmediği gerekçesiyle davanın düşmesine hükmetti.

'FETÖ'NÜN İLK KUMPAS DAVALARINDAN BİRİ'

Sanık Prof. Dr. Yücel Aşkın'ın avukatı Ertuğrul Çabuker, çok büyük bir haksızlığın 14 yıl sonra giderildiğini anlattı.

Müvekkilinin ve diğer sanıkların haksız bir şekilde suçlamalara maruz kaldığını aktaran Çabuker, şöyle dedi:

"Bu FETÖ'nün ilk kumpas davalarından biri. Bu dava yüzünden hemşerimiz YYÜ Genel Sekreter Yardımcısı Enver Arpalı cezaevinde intihar etti. Verilen bu beraat kararı acıları telafi etmezse de mağdur olan insanların yüreğine bir nebze de olsa su serpti. Adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu davanın iddianamesini Ferhat Sarıkaya hazırladı. O dönem mahkeme heyetinin üyelerinin büyük bölümü halen FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu."

Çabuker, Aşkın ve diğer sanıklar hakkında İspanyol Expansiyon firmasına ihale edilen 25 milyon dolarlık tıbbi cihazı alımı ile ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2004 yılında soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Aşkın ve diğer sanıklar hakkında dönemin özel yetkili Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığını, mahkemenin "görevsizlik" kararı verdiği dosyanın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, buradan da önce memur soruşturmaları nedeniyle YÖK'e, sonrasında da Danıştay'a gönderildiğini anlatan Çabuker, bu süreçlerden dolayı yargılamanın uzadığını söyledi.