YTÜ öğrencileri Cumhurbaşkanı'nın millet bahçesine karşı durmaya kararlı

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesinin ihalesine az kaldı. Projeye karşı çıkan üniversite öğrencileri bugün rektörlüğe toplu dilekçe vererek kampüslerinin millet bahçesi haline getirilmesini istemediklerini bir kez daha beyan etti.

soL - İstanbul