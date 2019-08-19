YTÜ öğrencileri Cumhurbaşkanı'nın millet bahçesine karşı durmaya kararlı

5 Eylül'de ihalesi yapılacak olan Davutpaşa Kampüsü Millet Bahçesi projesine öğrencilerin tepkisi sürüyor. Daha önce Abbasağa’da toplanıp forum düzenleyen öğrenciler bugün rektörlüğe toplu dilekçe verme kararı alıp çağrı yapmıştı. Rektörlüğe gelen öğrenciler arasından seçilen dört kişilik grubun dilekçeleri teslim etmesinin ardından genel sekreterlikle görüşme yapıldı. Görüşme talep edilmesine rağmen rektörün toplantıya katılmaması dikkat çekti.
Görüşmeden ikna olmadan ayrılan öğrenciler bundan sonraki süreç için ne yapılabileceğini tartışmaya sundular. İhalenin gerçekleşmesi durumunda bile millet bahçesi projesinin karşısında duracaklarını beyan eden öğrenciler, kampüse ilk kepçenin vurulmasına izin vermeyeceklerini beyan ettiler.