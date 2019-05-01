YSK'ye ilişkin tartışma yaratacak iddia: AKP'yi uyardı, düzeltme istedi

AKP'nin 16 Nisan'da İstanbul seçimlerinin iptali talebiyle yaptığı itirazın usule aykırı olduğu, YSK'nin uyarısıyla AKP'nin usulden reddedilecek itirazının 'düzeltildiği' ileri sürüldü. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 'AK Parti'nin 20 Nisan'da KHK'lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini birçok kaynaktan doğrulattım' dedi.

AKP'nin İstanbul seçimlerine yönelik itirazında usulen sorun olduğu, bu nedenle reddedilmesi gereken itirazın YSK uyarısıyla değiştirildiği ileri sürüldü.

İddiayı köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "AK Parti içinde bir grup İstanbul'da seçimi tekrarlamayı kafaya koymuş. İçeriden bilgi aldıklarını ima edip, seçim için 30 Haziran, 7 Temmuz gibi tarihleri bile dillendiriyorlar. O grup, 'arka kapı' tabir edilen kanallardan lobicilik faaliyetleri ile YSK'yı yönlendirmeye de çalışıyor" derken, "Bazı YSK üyelerinin o kanallar üzerinden AK Parti'ye tavsiyelerde bulunduğu iddialarını duyuyorum. Örneğin AK Parti'nin 16 Nisan günü, yani mazbatanın oluşturulmasından bir gün önce yaptığı başvuru çok net bir şekilde kanuna aykırıydı ve YSK'nın o başvuruyu usulden reddedip meseleyi kapatması mümkündü. Ancak, YSK'dan AK Parti'ye 'Başvuruyu yenileyin, yoksa usulden reddedilecek' mesajının gittiğini, bunun üzerine AK Parti'nin 20 Nisan'da KHK'lıların durumunu bahane edip başvuruyu yenileyerek 16 Nisan başvurusunu geçersiz hale getirdiğini birçok kaynaktan doğrulattım" ifadelerini kullandı.