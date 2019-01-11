YSK’ye Binali Yıldırım için ilke kararı başvurusu

Avukat Sedat Vural, Yüksek Seçim Kurulu’na başvurarak Binali Yıldırım’ın istifa zorunluluğunun bulunup bulunmadığına ilişkin ilke kararı verilmesini istedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan ve TBMM Başkanlığından istifa etmeyen Binali Yıldırım için ilke kararı verilmesi doğrultusunda Yüksek Seçim Kurulu’na başvuruldu.

Avukat Sedat Önal tarafından yapılan başvuruda, Binali Yıldırım’ın halen yürütmekte olduğu TBMM Başkanlığından Anayasa ve yasal hükümler karşısında istifa zorunluluğunun bulunup bulunmadığı konusunda ilke kararı verilmesi talep edildi.

Başvuruda YSK’nin bu konuyu alacağı “ilke kararı” ile hukuk zemininde sonuçlandırmasının Anayasal sorumluluğu olduğu belirtilerek “Biliyoruz ki bu sorumluluğu YSK, 2014 Yerel Seçim öncesi Belediye Başkan Adayı olacak Bakanların İstifa edip etmeme konusunda aldığı ‘ilke kararı’ ile yerine getirmiştir” denildi.

Görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda ilke kararı almanın ve diğer düzenlemeleri yapmanın YSK’nin görev ve yetkisinde olduğu hatırlatılan başvuru dilekçesinde, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 17. maddesinde aday olabilmek için görevlerinden ayrılmak zorunda olmayan kamu görevlilerinin hangileri olduğu ayrıntılı biçimde düzenlendiği halde, istifaları zorunlu bulunan kamu görevlilerinin kimler olduğu hususunda bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 94. maddesinde yer alan “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine; görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar” hükmünün hatırlatıldığı dilekçede, Binali Yıldırım’ın, halen yürütmekte olduğu TBMM Başkanlığından istifa zorunluluğunun bulunup bulunmadığı konusunda YSK tarafından ilke kararı verilmesi talep edildi.