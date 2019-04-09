YSK'nın yeniden sayılsın dediği 51 sandıktan sonuçlar gelmeye başladı

YSK'nın yeniden sayılmasına karar verdiği 51 sandıktan sonuçlar gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar AKP lehine fazladan yazılan 3 oy silindi.
AKP'nin yaptığı başvuru sonrası İstanbul'da 51 sandıkta oylar yeniden sayılıyor.
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yeniden sayılan sandıklardan sonuçları paylaştı:
- 51 sandığın sayımı devam ediyor Bağcılar'da 1025 ve Sarıyer'de 1082 nolu sandıklarda sayımlar bitti. Sonuç aynı.
- İstanbul Pendik'te tekrar sayımına karar verilen 1095 nolu sandık sayım sonucu da değişmedi. Sonuç önceki sonuçla aynı.
- YSK kararıyla sayımına karar verilen 51 sandıktan Ataşehir'de sayılması kararı verilen 1306 numaralı sandık da sayıldı. Sonuç yine değişmedi.
- Avcılar'da yeniden sayılan iki sandığın daha sayımı tamamlandı. 1017 nolu sandıkta AKP'ye fazladan yazılmış 1 (bir) oy silindi. 2372 nolu sandıkta ise AKP'ye fazladan yazılan iki (2) oy silindi.