YSK'nın yeniden sayılsın dediği 51 sandıktan sonuçlar gelmeye başladı

YSK'nın yeniden sayılmasına karar verdiği 51 sandıktan sonuçlar gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar AKP lehine fazladan yazılan 3 oy silindi.

AKP'nin yaptığı başvuru sonrası İstanbul'da 51 sandıkta oylar yeniden sayılıyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, yeniden sayılan sandıklardan sonuçları paylaştı: 51 sandığın sayımı devam ediyor Bağcılar'da 1025 ve Sarıyer'de 1082 nolu sandıklarda sayımlar bitti. Sonuç aynı.

İstanbul Pendik'te tekrar sayımına karar verilen 1095 nolu sandık sayım sonucu da değişmedi. Sonuç önceki sonuçla aynı.

YSK kararıyla sayımına karar verilen 51 sandıktan Ataşehir'de sayılması kararı verilen 1306 numaralı sandık da sayıldı. Sonuç yine değişmedi.

Avcılar'da yeniden sayılan iki sandığın daha sayımı tamamlandı. 1017 nolu sandıkta AKP'ye fazladan yazılmış 1 (bir) oy silindi. 2372 nolu sandıkta ise AKP'ye fazladan yazılan iki (2) oy silindi.