YSK'nın skandal kararının gerekçesini belli oldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi, başkanlığın seçimi ikinci bitiren adaya verilmesi kararının gerekçesini açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu, aday olmasına itiraz etmediği isimlerin belediye başkanı olmasını seçimi kazanmalarının ardından dün aldığı bir kararla engellemişti.

KHK ile ihraç edilen isimlerin belediye başkanı olamayacağı yönündeki karar büyük tepki çekerken, kararın gerekçesi ise, KHK'de yer alan "Bu şekilde görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, kamu, kurum ve kuruluşlarında görev alamaz" hükmü oldu.

Kararda, Danıştay 8. Dairesinin 2017'de aldığı, "KHK ile ihraç edilenlerin belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine" ilişkin kararı ile benzer gerekçelere yer verildiği belirtildi.

Öte yandan mazbatanın seçimi ikinci sırada bitiren partinin adayına verilmesi yönündeki kararın oy çokluğuyla alındığı, 4 üyenin ise bu bölgelerde seçimin yenilenmesi yönünde oy verdiği öğrenildi.