YSK'nin kararına kimler itiraz etti, kimler sessiz?

YSK'nin seçimlere katılacak partilere ilişkin aldığı hukuksuz kararın ardından TKP, Hüda-Par, HKP ve LDP'den itiraz açıklaması geldi. Birçok parti ise düzenlemeye ilişkin itirazda bulunmadı.

YSK'nin seçimlere girecek partiler listesindeki hukuksuzluğu tepki çekerken, aralarında TKP'nin de bulunduğu 4 parti karara itiraz etti.

Konuya ilişkin soL'a konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP'nin seçimlere katılmak için gerekli bütün koşulları sağladığını belirterek "Partili hukukçularımız itirazımızı bütün kanıt ve belgeleriyle Yüksek Seçim Kurulu'na sunacaktır" demişti.

İtirazın kabul edilmemesi durumunda TKP'nin seçim politikasının ne olacağı sorusuna ise Okuyan'dan şu yanıt geldi: "İtirazımızın kabul edilmemesi, Türkiye'de alışkın olduğumuz ama asla kanıksamayacağımız hukuksuzluklardan biri olur. Bununla elbette uğraşırız ve peşini bırakmayız. Ve her durumda sosyalizmin sesini seçim platformuna taşırız."

HKP, HÜDA-PAR VE LDP İTİRAZ ETTİ

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Hüda-Par ve LDP de karar sonrası YSK'ye itirazda bulunduklarını açıkladı.

Bu partiler dışında birçok partiden konuyla ilgili açıklama gelmedi.

ÖDP VE EMEP'TEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Seçimlere girme hakkı engellenen ÖDP ve EMEP'ten ise bir itiraz açıklaması gelmedi.

İki partinin yetkilileri bazı yayın organlarına yaptıkları açıklamada YSK hukuksuzluklarına dikkat çekerken, karara itiraz yönünde bir ifade kullanmadılar.

ÖDP açıklamasında cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarılmasına yönelik bir vurgu yer alırken, "İlericilerin, solcuların, sosyalistlerin, devrimcilerin ortak adayı için sorumluluk alacağız" denildi.

EMEP tarafından yapılan açıklamada, "Yarından itibaren demokratik haklar ve siyasal özgürlükler için mücadeleyi ilerletmek, daha acil bir sorumluluk haline gelmiştir" denilirken, YSK'nin hukuksuz tutumuna ilişkin bir açıklama gelmedi.