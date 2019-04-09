YSK'nın İstanbul'da yeniden sayılsın dediği ilk sandıktan çıkan sonuç belli oldu

AKP'nin İstanbul'da tüm sandıkların yeniden sayılması yönünde yaptığı başvuruyu reddeden YSK, 51 sandığın ise yeniden sayılmasına karar vermişti. YSK'nın yeniden sayılmasına karar verdiği ilk sandıkta AKP'nin oyu azaldı.
Salı, 09 Nisan 2019 07:12

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin İstanbul'daki tüm sandıkların yeniden sayılması yönünde yaptığı başvuruyu reddetti.

Kurul İstanbul'da 51 sandığın yeniden sayılmasına karar verirken, bu sandıklardan ilk sayıldı.

Yeniden sayım sonrası AKP'nin oyu 1 azaldı: