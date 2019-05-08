YSK'nin İstanbul kararı sırasında neler yaşandı? 7 üye tek kelime bile etmemiş...

İstanbul seçimlerinin iptali yönünde oy kullanan yedi YSK üyesinin tartışmalar sırasında tek kelime dahi etmediği, sadece oylarını kullandığı ortaya çıktı. Bunun dışında YSK üyelerinin kararını tam kanunsuzluk yerine olağanüstü itiraz üzerinden vermek istemesinin tartışma çıkardığı, bu adımın da 24 Haziran seçimlerini 'aklamak' için atıldığı öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin iptali yönünde aldığı karara ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "YSK içindeki çete üyeleri" dediği seçimin iptali yönünde oy kullanan üyelerin, toplantı ve tartışmalar sırasında tek kelime etmediği öğrenildi.

Konuyu köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, toplantı sırasında yaşananlara ilişkin şu aktarımlarda bulundu:

YSK’nın İstanbul seçimini iptali sırasında neler yaşandı? Örneğin iptali yönünde oy kullanan 7 üye ne dedi, tartışma çıktı mı? Bütün bunlar dün gece boyunca merak ettiğim konulardı.

Sabah CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu bir mesaj atınca hemen arayıp soruların yanıtını aradım.

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Konuşmalar tamamlandıktan sonra oylamaya geçilmiş.

Ancak burada dikkat çeken bir durum olmuş.

YSK üyeleri tam kanunsuzluk yerine, olağanüstü başvuru üzerinden karar alma yönüne gitmek istemiş.

Yakupoğlu buna bir kez daha itiraz edip, tam kanunsuzluk üzerinden kararın alınması gerektiğine vurgu yapmış.

Kararın bu şekilde çıkmasının önemi, eğer tam kanunsuzluk hali olmuş olsaydı, bu durumda aynı sandık kurullarının görev yaptığı geçmiş iki seçimler de sıkıntıya girecekti.

Tam kanunsuzluk hali o seçimler için de geçerli olacaktı; oysa AK Parti ve MHP’nin olağanüstü başvurusu ile gidilerek sadece itiraza konu oylamaya tabi oldu.

Böylece geçmişi kapsamadan karar alındı.

İkinci ilginç gelişme ise itirazlar tek tek oylama yerine toptan oylama ile sonuçlandırılmış ve olağanüstü başvuru üzerinden yapılmış.

Bu süre içinde 7 üye hiçbir şekilde söz almamış, herhangi bir yorumda da bulunmamış.

AK Parti üyesi 3 bin kadar kamu görevlisi olmayan kişinin, sandık kurulu başkanlığında görev yaptığı tespit edilip, bunların bulunduğu sandıktaki toplam oyların da İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki farkı aştığına vurgu yapmış.

Beş saat süren itirazlara ilişkin müzakere sonunda saat 19.30 gibi İstanbul seçimlerinin iptal kararına varılmış…

Birkaç kez sordum aynı yanıtı aldım…

İptal yönünde oy kullananların hiçbiri tek kelime etmeden oylamaya geçmiş…

