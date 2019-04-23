YSK'nin gündeminde İstanbul seçimi var: Karar bugün açıklanacak

Yüksek Seçim Kurulu'nun bugünkü oturumunun gündemi İstanbul seçimleri... Seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceği kararı bugün açıklanacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) İstanbul seçimlerine yönelik itirazların ele alınmasına bugün devam ediliyor.

Seçimlerin üzerinden 23 gün geçmesine rağmen CHP'nin kazandığı İstanbul'da seçim sonuçları için tartışma devam ediyor.

YSK'nin dünkü toplantısında, AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, yaklaşık iki buçuk saat süren bir sunum yapmıştı. YSK'nin bugünkü oturumu saat 11.00'de başladı.

Kararın bugün açıklanacağı öğrenildi.

İTİRAZ DİLEKÇESİNDE NELER VAR?

İstanbul'daki seçimlerin yenilenmesini isteyen AKP'nin 44 sayfalık olağanüstü itiraz dilekçesinde, oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.

AKP, İstanbul seçiminin iptali için YSK'ye, KHK ile kamu hizmetinden çıkarılan seçmenlerin bulunduğu listeyi içerir ek dilekçe de sunmuştu.

MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ye başvurmuştu.