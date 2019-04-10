YSK'nın Büyükçekmece kararını ne zaman açıklayacağı ve 'olası seçim tarihi' belli oldu

YSK, AKP’nin 'Büyükçekmece’de seçimler yenilensin' talebini İstanbul’da yeniden sayım bitene kadar ele almayacak.

YSK, AKP'nin Büyükçekmece seçimlerinin iptal edilmesi yönündeki talebini İstanbul'da yeniden sayımlar bitene kadar görüşmeyecek.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, YSK, Büyükçekmece’de veya İstanbul’un tamamında seçimi usulsüzlük gerekçesiyle tam kanunsuzluktan iptal etmesi halinde seçim 2 Haziran’da yapılacak. YSK Başkanı Sadi Güven dün açıklamasında, 11 yüksek mahkeme üyesinden oluşan YSK’nın toplantılarında AKP, CHP, MHP, HDP ve İyi Parti temsilcilerinin de bulunduğunu anımsattı. Güven, “Tüm dilekçeleri, talepleri ve itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz. Yargı süreci içinde dosyaların içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi verecek değilim” dedi.