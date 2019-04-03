YSK'den tepki çeken talimat: Kararı beklemeden sayın

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiği yazıda geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin alınan karara itirazın sonucu beklenmeden oyların sayılabileceğini belirtti.

AKP'nin itirazları sonucunda İstanbul'un çok sayıda ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılırken, CHP'den yapılan usulsüz işlemlere itiraz gelmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, Sarıyer 2. İlçe Seçim Kurulu, AKP İlçe Başkanlığı'nın başvurusunu kabul ederek geçersiz oyların yeniden sayımına hükmetti. Bu karara CHP İlçe Başkanlığı itirazda bulundu. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu, YSK'ya başvurarak aldıkları karara İstanbul İl Seçim Kurulu nezdinde yapılan itirazın sonucunun beklenip beklenilmemesi noktasında görüş talep etti.

Söz konusu görüş talebine YSK tarafından Sadi Güven imzalı bir yazı ile cevap verildi. Cevapta, İl Seçim Kurulu kararının beklenilmesinin gerekmediğine işaret edildi. Yazıda, "Sayıma başladıktan sonra sayımın en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir" denildi.