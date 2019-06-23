YSK'den seçim sonucu açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

YSK Başkanı Sadi Güven, 23 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Güven, "Seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte internet sitemizde ıslak imzalı olarak vatandaşlarımıza sunulmaktadır. Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine sunulacaktır" dedi.

Güven, seçimin sükunet içinde geçtiğini belirtirken, sonuçları bir saat sonra açıklayabileceklerini söyledi.

Sonuçlara ilişkin de açıklamada bulunan Güven, "Gelmeden sisteme baktım. Bizim sistemimizdeki sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında. Tahminen bir yarım saat içinde tüm sandıklar sisteme işlenmiş olacak" ifadesini kullandı.