YSK'den Mansur Yavaş'a yanıt: Oy sayılarını açıkladılar

Yüksek Seçim Kurulu, 2014 yılında yapılan seçimlerdeki usulsüzlüklere ilişkin açıklamada bulunan Mansur Yavaş'a yanıt verdi. Açıklamada, 'Tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir' denildi.

CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, 2014 seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Biz itirazlarımızla uğraşırken 2 ay sonra 550 sandığın YSK’ya sonucunun hiç gelmediğini tespit ettik. Sandık numaralarıyla tespit ettik, kayıtlar hala bende var. Gelmemesinin şöyle bir sonucu var; siz 550 tutanağı YSK’nın ekranında göremiyorsunuz. Hâlbuki onlar gelecek, taranacak, ıslak imza ile onu karşılaştıracaksınız. Toplamda 150 bin oy. Daha sonra ben görevlileri aradım dedim ki; 550 sandığın sonuçları hiç gelmemiş. İnanmadılar böyle bir şey olamaz diye. Sandık numaralarını gönderdim bir saat sonra döndüler 'Gerçekten gelmemiş' dediler böyle hayret edasıyla. Çok vahim bir şeydir” demişti.

Yavaş'ın bu açıklamasının ardından YSK iddiaları yalanladı. YSK'nın açıklamasında, "Tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir" denildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Bazı televizyonlarda ve sosyal medyada 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçiminde Ankara özelinde usulsüzlükler yapıldığı dile getirilmektedir.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde;

Toplam sandık sayısı : 12.252 (Cezaevi Dâhil)

Açılan Sandık Sayısı : 12.252

Kayıtlı seçmen sayısı : 3.609.048

Oy kullanan seçmen sayısı : 3.286.145

Geçerli oy sayısı : 3.162.112

Geçersiz oy sayısı : 124.033

Olarak gerçekleşmiştir.

Ankara genelinde seçime katılan siyasi partilerin oy dağılımı ise;

Adalet ve Kalkınma Partisi : 1.417.212

Cumhuriyet Halk Partisi : 1.385.576

Milliyetçi Hareket Partisi : 245.765

Büyük Birlik Partisi : 41.886

Halkların Demokratik Partisi : 27.620

Saadet Partisi : 15.224’dür.

Toplam 12.252 sandıktan 810 sandıkta Cumhuriyet Halk Partili üye görev yapmamıştır.

810 sandığın 669 unda Milliyetçi Hareket Partisinin üyesi görev yapmıştır.

Geriye kalan 141 sandığın 24’ünde AK Parti üyesi görev yapmamıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin görev yapmadığı 117 sandıktan;

12 sandıkta AK Partili ve Saadet Partili üye,

10 sandıkta AK Partili, Saadet Partili ve seçmen üye,

1 sandıkta AK Partili ve Demokrat Partili üye,

4 sandıkta AK Partili, Demokrat Partili ve seçmen üye,

7 sandıkta AK Partili ve Büyük Birlik Partili üye,

5 sandıkta AK Partili, Büyük Birlik Partili ve seçmen üye,

11 sandıkta AK Partili, Saadet Partili ve Büyük Birlik Partili üye,

2 sandıkta AK Partili, Saadet Partili ve Demokrat Partili Üye

65 sandıkta sadece AK Partili ve seçmen üye,

Görev yapmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisinin görevlisinin olmadığı, ancak; AK Partili üye ile diğer siyasi partili üyelerin görev yaptığı 52 sandıkta; 10.160 seçmen oy kullanmış olup, siyasi partilerin almış oldukları oylar;

Adalet ve Kalkınma Partisi : 6.118

Cumhuriyet Halk Partisi : 2.566

Milliyetçi Hareket Partisi : 586

Halkların Demokratik Partisi : 93

Saadet Partisi : 93

Büyük Birlik Partisi : 121’ dir.

Sadece Adalet ve Kalkınma Partili üye ile sandık kurulu başkanı ve seçmen üyelerden oluşan 65 sandıkta ise, diğer partiler üye vermemiştir. Sadece AK Partili ve seçmen üyesi bulunan toplam 65 sandıkta 14.071 seçmen oy kullanmış olup, siyasi partilerin almış oldukları oylar,

Adalet ve Kalkınma Partisi : 5.656

Cumhuriyet Halk Partisi : 6.833

Milliyetçi Hareket Partisi : 762

Halkların Demokratik Partisi : 105

Saadet Partisi : 68

Büyük Birlik Partisi : 96’ dır.

Bu oyların; 5.656’sı (% 41,46) AK Parti adayına, 6.833’ü (% 50,1) Cumhuriyet Halk Partisi adayına verilmiştir.

30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açık iken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen, sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir.