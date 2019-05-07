YSK'den İYİP'in başvurusuna jet yanıt

İYİP, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptal ve yenilenmesi kararının yeniden değerlendirilerek karardan dönülmesi ya da yerleşik içtihatlar doğrultusunda 'tam kanunsuzluk' nedeniyle seçimin iptal edilmesi talebiyle itirazda bulundu. YSK, İYİP'in İstanbul seçimlerinin tamamının yenilenmesi talebini reddetti.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen tarafından YSK'ye gönderilen dilekçede, İstanbul seçimlerinin tamamen iptal edilmesi ve seçimlerin tamamının yenilenmesi talep edilmişti. İLGİLİ HABER YSK'nin İstanbul kararına karşı ilk başvuru Dilekçede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine yönelik kararın yeniden değerlendirilerek karardan dönülmesi, bu istemin kabul görmemesi halinde iptal kararının 298 sayılı Kanunun 130. maddesine göre değil, yerleşik içtihatlar doğrultusunda "tam kanunsuzluk" nedeniyle alınması istendi. YSK, İYİP'in İstanbul seçimlerinin tamamının yenilenmesi talebini reddetti.