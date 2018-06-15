YSK'den Erdoğan'a yalanlama: Tamamen asparagas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'ye HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın çekimlerinin cezaevinde yapılması 'talimatı' verdiğini söylemişti. YSK'den yalanlama geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Arkadaşlara YSK’yle görüşün, gitsinler orada cezaevinde çekimi yapsınlar dedim. Zaten bunlar canlı yayın değil, malum” ifadelerini doğrulamadı. Bir YSK üyesi, "Bu açıklamalardaki iddialar tamamen asparagastır” dedi.

Sputnik'in haberine göre Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında HDP'nin tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için YSK'ye talimat verdiğini söyledi. HDP'nin "Bu dünyada görülmemiş bir skandaldır, hukuksuzluktur, seçime açık müdahaledir, suçtur" diyerek tepki gösterdiği talimat açıklamasına YSK'den yalanlama geldi.

YSK: BİZE TALİMAT GELMEDİ

YSK Başkanı Sadi Güven, özel kalem müdürü aracılığıyla yaptığı açıklamada 'Erdoğan'ın açıklamasında olduğu gibi bir talimatın kendilerine gelmediğini' söyledi.

Başka bir YSK üyesi de iddiaların tamamen gerçekdışı olduğunu belirterek, “Zaten TRT seçimleri için yapılacak konuşmalar YSK denetiminde ve gözetiminde yapılır. Bunun için YSK Üyesi Cengiz Topaktaş, Edirne Cezaevi’ne giderek bizzat çekimlere katıldı. Ayrıca yine bu üyemiz, TRT’deki montaj işlemine de nezaret etti. Anayasaya göre YSK’ya kimse talimat veremez. Bu açıklamalardaki iddialar tamamen asparagastır” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan'ın YSK'ye yönelik söylediği sözler şöyleydi:

“Tutuklu olan kişi aday olamaz, olmamalı. Çünkü bu bir kaçamak yoldur. Buna niye biz öyle fırsatı verelim? Öyle ya da böyle şimdi bu şartlar içerisinde tabii gelecek, işte 5 dakika ya da 10 dakika neyse TRT’de konuşmasını da Edirne’de cezaevinden çekim yapılmak suretiyle yapacak. Bunlar kalkıp, iktidar engelledi diye bir rant elde etmenin gayreti içerisine girebilirler. Mağduriyet pozisyonuna girebilirler. Ben arkadaşlara onu söyledim. Bırakın dedim. Mağduriyet imkânını bunlara vermeyin. Bırakın. YSK’yle görüşün. Gitsinler orada cezaevinde çekimi yapsınlar. Zaten bunlar canlı yayın değil malum. Ondan sonra konuşması neyse bu konuşması yayınlanır. Olay bu.”