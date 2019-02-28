YSK’dan tepki çeken oy pusulası kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy pusulası basım sayısı kararını değiştirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy pusulası basım kararını değiştirdi. Daha önce kanun gereği sandık seçmen sayısının yüzde 15 fazlasıyla oy pusulası basılırken, bu kez oy pusulaları daha fazla basılacak. YSK’nın bu ani karar değişikliği kafaları karıştırdı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, her seçim döneminde olduğu gibi YSK'nın kararında oy pusulalarının il seçim kurulları tarafından bastırılacağı hatırlatıldı. Ancak, Ankara ve İstanbul il seçim kurulları, YSK'ya başvuruda bulundu, her sandık için sabit bir sayı belirlenmesini, aksi takdirde mevcut imkanlarla hata yapılmasının kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

Bunun üzerine değişik alternatifler değerlendiren YSK, sonuçta; her sandık için 365 oy pusulası, seyyar sandıklar için 50 oy pusulası bastırılmasına, oy pusulası paketlerinin bu sayılarla oluşturulmasına ve her ilçe seçim kuruluna 3 paket yedek oy pusulası paketi gönderilmesine karar verdi.

Bu karar, o seçim çevresinde yapılacak her seçim türü için ayrı uygulanacak. Bir yetkili YSK'nın bu kararını şöyle değerlendirdi:

“Kararın anlamı seçmen sayısından çok fazla sayıda oy pusulası basılacağıdır. 70 seçmeni olan bir sandık için bile 365 oy pusulası basılacağıdır. Esas olan sandık tutanak defterine oy pusulası sayılarını yazmak, mühürendiklerini yine tutanak defterinde kayıt altına almak ve sandık sonuç tutanağına kullanılmayan oy pusulası sayısını yazmaktır. 16 Nisan referandumu hariç oy pusulalarının sayılarını hep kontrol edilebiliyordu.”

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, YSK'nın oy pusulası basım kararını değiştirmesine tepki gösterdi.

Çıray, “YSK her sandık için 365 oy pusulası basılması kararıyla seçim güvenliğini peşinen berhava etti. YSK’nın bu kararıyla esasen 2011 seçimlerinden bu yana seçim güvenliğini güçlendirmeyi değil adeta kasıtlı olarak zayıflatmayı amaçlayan bir kurum olduğu izlenimini maalesef pekiştirmiş oldu. Çünkü bu kararla atıl kalan ve mühürsüz olmaları artık yasal hale gelmiş oy pusulaları ve zarflarıyla iktidar güçlerinin istedikleri gibi oynayabilecekleri bir seçim vasatı için gerekli şartların belki de en işlevsel unsuru sağlanmış olmaktadır”dedi.