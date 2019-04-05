YSK'dan şaşırtan Yalova kararını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin itirazı üzerine Yalova İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması kararını iptal etti. Kararla, Yalova'da CHP'nin adayı Vefa Salman'ın seçimi kazandığı kesinleşti.
Yalova'da AKP'nin talebi üzerine İl Seçim Kurulu oyların yeniden sayılması kararı almıştı. Karara karşı çıkan CHP konuyu Yüksek Seçim Kurulu gündemine taşıdı.
Başvuruyu inceleyen YSK, İl Seçim Kurulu'nun oyların yeniden sayılması yönündeki kararını kaldırdı. Böylelikle Yalova'da itiraz yollarının tüketilmesi nedeniyle CHP’li Vefa Salman'ın seçimi kazandığı kesinleşti. YSK'nın bu kararı 31 Mart yerel seçimlerine yönelik aldığı ilk esastan karar oldu.