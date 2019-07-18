YSK'dan Erdoğan'ın diplomasına ilişkin karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ayyıldız Partisi’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasının soruşturulması talebini reddetti.
Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Türkiye Noterler Birliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversite diplomasının aslını görmeden fotokopi üzerinden onaylayan noter katibine soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Nejla Akgün’e uyarma cezası vermişti.
Bu cezanın gündeme getirilmesinin ardından Ayyıldız Partisi Genel Başkanı Serap Gülhan, YSK’ya başvurdu.
18 Haziran tarihli başvuruda, 27 Haziran 2014 tarihli 1113 yevmiye No’lu Erdoğan’a ait diploma örneği almasına yönelik noter işleminde evrakta sahtecilik suçu işlendiği belirtilerek gereken işlemin yapılması istendi.
20 Haziran’da toplanan YSK, kurulun diplomanın sahteciliği iddiasına ilişkin soruşturma konusunda görev ve yükümlülüğü olmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.