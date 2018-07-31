YSK'da imam hatip krizi: Zaten halkın yarısı YSK'ya güvenmiyor

YSK Başkanı Sadi Güven'in 'İmam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum' açıklamaları kurul içinde tartışma yarattı.

YSK Başkanı Sadi Güven, Balıkesir’de “Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel Mezunlar Günü”nde yaptığı açıklamalarla YSK içinde tartışma başlattı.

Güven, burada yaptığı konuşmada, imam hatipli olmaktan gurur duyduğunu, okulun ilk öğrencilerinden olduğunu ifade etmiş ve şöyle konuşmuştu:

“Yıllarca sıkıntı çektik, hamdolsun bugünlere gelindi. Bizim gibi sıkıntı çekenlerin daha çok birbirine kaynaşmış bir şekilde burada olduğunu görüyorum. Gençlerin de imam hatip ruhuyla buraya gelmelerini özellikle diliyorum, istiyorum. Sıkıntı sadece başörtüsünde değildi, hepimizeydi. Hep horlandık. Stadyumlara gittiğimizde bizimle alay ettiler. Bizi biraz da motive eden buydu. Hamdolsun bugün bu yerlere geldik. Ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istemediler. Sıkıntı buradaydı. Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum.”

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Güven’e bu sözlerinin ardından bir tepki de YSK’nin içinden geldi. Adının açıklanmasını istemeyen bir YSK üyesi, “Biz yargıcısız. Tarafsız bir konumumuz var. Hangi okuldan mezun olduğumuzun ne önemi var? Açıklamayı çok yanlış buldum” dedi.

Bu tür sözlerin “tarafsızlığa gölge düşüreğini” dile getiren YSK üyesi, şöyle konuştu:

“Bir yargıcın hiçbir şekilde kullanmaması gereken sözler. YSK Başkanı, seçimlerin bütün denetimi ve kontrolü için görev yapar. Şimdi bu sözlerden sonra diğer partilerin ve imam hatip mezunu olmayanların burada şüpheye düşmesi doğal değil midir? Horlandık, şimdi biz sizi horlayacağız anlamı çıkmaz mı? Ben imam hatip mezunu değilim. Bu açıklama hem yargıç kimliğine yakışmaz hem de seçimin adil, tarafsız yapıldığına dair görüşü zedeler. Zaten halkın YSK’ye güveni çok az. En azından yüzde ellisi güvenmiyor. Bu açıklama ile bunun üzerine tuz biber ekmenin anlamı yok.”