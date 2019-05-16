YSK yedek üye yanlışında ısrarcı: Yine 11 imzalı karar aldılar

YSK'nin İstanbul seçimi iptalinde yedek üyelerin de oy kullanması usül yanlışını gündeme getirmiş, 2012'den bu yana aynı yanlışın yapıldığı görülmüştü. Bugün alınan YSK kararı da yine yedek üyelerin imzasını taşıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin büyükşehir belediye başkanlığı ayağını iptal kararı çeşitli şekillerde tartışılmış, kararın alınmasında usül hatası olduğu ifade edilmişti.

Yasaya göre YSK, yedek üyeleriyle toplanabilir ancak karar oylamasına yalnızca asıl üyeler katılabilirdi. Ancak YSK'nın "İstanbul" kararı, yedek üyelerin de oy kullanmasıyla alınmıştı.

TKP yöneticisi ve eski Anayasa Mahkemesi raportörü Ali Rıza Aydın bu hususta soL'a yaptığı değerlendirmede, durumun kesin bir usülsüzlük niteliği taşımasıyla beraber bunun YSK tarafından yıllardır ısrar edilen bir yanlış olduğunu belirtmişti.

Öte yandan bugün yayınlanan Resmi Gazete'de, YSK'nin yanlışta ısrarı sürdürdüğü anlaşıldı. YSK'nin 4388 nolu kararında, yine 11 üyenin imzası olduğu görüldü.

16 Mayıs Perşembe tarihli kararın altında, 11 üyenin de imzası bulunuyor.