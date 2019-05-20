YSK toplantısı sona erdi: Gerekçeli kararın açıklanması ertelendi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesine ilişkin toplantısını tamamladı. Ancak 200 sayfalık olduğu belirtilen kararın bugün açıklanmayacağı belirtildi.

YSK, İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kazanması sonrası Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etme gerekçesinin yazımını tamamladı. Ancak kararın açıklanması ertelendi.

Karar, seçim iptaline muhalif olan dört üyenin muhalefet şerhlerini yazmalarının, imza ve tasnif süreçlerinin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Bu sürecin, YSK’nın bugün 14.30’daki toplantısında tamamlanması bekleniyordu. Ancak toplantının sona ermesinin ardından, kararın bugün açıklanmayacağı duyuruldu.

Gerekçeli kararın 200 sayfanın üzerinde olduğu belirtiliyor.

İstanbul seçimlerini iptal kararı, dörde karşı yedi oy ile alınmıştı. Kısa kararda, kamu görevlisi olmayan sandık görevlileri iptal için gerekçe gösterilmişti.