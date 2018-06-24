YSK sisteminde 'hata': İnce ve Akşener'in oyları genel toplama yansımadı!

Sincan Cezaevi'nde kullanılan oylarda İnce önde çıkarken, bu oyların genel toplama yansımadığı tespit edildi. İnce 6 sandıkta 920 oy alırken bu oyların hiçbiri genel toplama yansımadı, Erdoğan'ın aldığı toplam 39 oy ise genel toplama yansıtıldı.

YSK'nın verilerinde Erdoğan lehine hatalar yapıldığı iddiası gündeme geldi. Sincan Cezaevi'nde kullanılan oylarda İnce önde çıkarken, bu oyların genel toplama yansımadığı tespit edildi. İnce'nin ve Akşener'in oylarının genel toplama yansımamasına rağmen Erdoğan'ın ve diğer adayların oylarının genel toplama yansıdığı görülüyor. Muhalefet partilerinin tespit edilen bu olaya ilişkin başvuruda bulunduğu öğrenilirken, benzer hataların yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. İnce 6 sandıkta 920 oy alırken bu oyların hiçbiri genel toplama yansımadı, Erdoğan'ın aldığı toplam 39 oy ise genel toplama yansıtıldı. İşte o sandıklardan soL'a ulaşan YSK verileri: