YSK şimdi de Dersim'de 4 mazbatayı iptal etti

Dersim'de seçilmiş dört belediye meclis üyesinin KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle mazbataları iptal edildi.

YSK'nin seçilmiş belediye meclis üyeleri ve belediye başkanlarına yönelik KHK saldırısı sürüyor.

KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle Dersim'de seçilmiş 4 belediye meclis üyesi hakkında Tunceli Valiliği'nin yaptığı şikayet sonrası, belediye meclis üyelerinin beyanı talep edilmişti.

31 Mart seçimlerinde yapılan ittifak sonucu TKP adayı olarak belediye meclis üyesi seçilen isimlerden akademisyen Candan Badem, avukatından aldığı bilgiye göre, dört belediye meclis üyesinin mazbatasının iptal edildiğini açıkladı.

Badem, "Kanunu ve kendi kararını dahi tanımayan fiili şeriat rejimine geçtiğimizin bir işareti daha" dedi.

Habere ilişkin ulaştığımız Badem, henüz gerekçenin ve kararın ellerine ulaşmadığı, kararın ulaşmasının ardından bir değerlendirme yapacaklarını ifade etti.