YSK seçime girecek partileri açıkladı

YSK, 31 Mart yerel seçimine katılabilecek partileri açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere girecek partileri açıklandı.
YSK'nın açıkladığı liste şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
- Büyük Birlik Partisi (BBP)
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
- Demokrat Parti (DP)
- Demokratik Sol Parti (DSP)
- Halkların Demokratik Partisi (HDP)
- Hür Dava Partisi (Hüda Par)
- İyi Parti
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
- Saadet Partisi
- Türkiye Komünist Partisi (TKP)
- Vatan Partisi