YSK seçime girecek partileri açıkladı

YSK, 31 Mart yerel seçimine katılabilecek partileri açıkladı.
Çarşamba, 02 Ocak 2019 15:11

Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere girecek partileri açıklandı.

YSK'nın açıkladığı liste şöyle:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
  • Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
  • Büyük Birlik Partisi (BBP)
  • Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
  • Demokrat Parti (DP)
  • Demokratik Sol Parti (DSP)
  • Halkların Demokratik Partisi (HDP)
  • Hür Dava Partisi (Hüda Par)
  • İyi Parti 
  • Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
  • Saadet Partisi 
  • Türkiye Komünist Partisi (TKP)
  • Vatan Partisi 