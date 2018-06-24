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YSK seçim yasaklarının kalkacağı saati açıkladı
YSK, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını kaldıracağı saati açıkladı.
Pazar, 24 Haziran 2018 18:31
YSK, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını 18.45'te kaldıracağını duyurdu.
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