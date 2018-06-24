YSK seçim yasaklarının kalkacağı saati açıkladı

YSK, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını kaldıracağı saati açıkladı.
Pazar, 24 Haziran 2018 18:31

YSK, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağını 18.45'te kaldıracağını duyurdu. 