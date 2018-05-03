YSK seçim tarihini karıştırdı: Resmi belgeye 24 Nisan yazdılar

YSK, siyasi partilere gönderdiği resmi belgede seçim tarihini '24 Nisan' olarak yazdı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararını açıklamasının ardından "biz hazırız" demişti.

Ancak durum pek de öyle görünmüyor.

Odatv'den Fethi Yılmaz'ın haberine göre, YSK Başkanı Sadi Güven siyasi partilere 30 Nisan tarihinde resmi bir yazı gönderdi.

Yazının konu bölümünde ise; “Sandık Kurulu Görevlilerinin Eğitimi” yazılıydı. İçerikte ise; yeni seçim sistemine ilişkin eğitimin nasıl verileceğiyle ilgili bilgiler yer alıyor ve partilerden, sandık kurulu üyesi olarak görevlendirileceklerin kurslara katılımı isteniyordu.

YSK'nın bu resmi yazısında bir yerde; “24 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik olarak…” ifadeleri yer aldı.

Seçim tarihi için 24 Haziran yerine 24 Nisan yazan YSK'nın tarihi yanlış yazdığı belge CHP İl Başkanlıklarına gönderildi.

Seçimlerin güvenliğinden sorumlu olan YSK, resmi belgeye seçim tarihini doğru yazmayı dahi beceremedi.

Siyasi partilere gönderilen belge şöyle;