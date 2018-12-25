YSK seçim ilkelerini belirledi: Tarafsız yayın zorunluluğu, telefonlara mesaj gönderilmeyecek

YSK, basın ve yayın kuruluşlarının 1 Ocak 2019'dan yerel seçimlerin bitimine kadar uyması gereken yayın ilkelerini yayımladı. Karara göre kuruluşlar taraflı yayınlar yapamayacak, siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda. Vatandaşların elektronik posta adreslerine, telefonlarına mesaj gönderilemeyecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 1 Ocak 2019'dan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin bitimine kadar basın ve yayın kuruluşlarının yayın ilkelerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarının seçim sürecinde yapacakları yayınlarda ilgili kanunlarda yer alan yayın hizmet ilkelerine titizlikle uymaları gerektiği belirtildi.

Radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basının tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü olduğu hatırlatılan kararda, bu kuruluşların "tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacakları, demokratik kurallar çerçevesinde siyasi partiler ve bağımsız adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda oldukları" kaydedildi.

Yayınlarında "adaletli, tarafsız ve kanunlara uygun" davranmak zorunluluğu bulunan bu kuruluşların, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları da esas alarak yayın yapamayacakları bildirilen kararda, siyasi partiler ve bağımsız adayların seçim döneminde görüşlerinin eşitlik, serbestlik, dürüstlük ilkelerine uygun bir şekilde yansıtılması için gerekli katılımın sağlanması, bu konudaki girişimlerini ve sonucunu yayınlarında açıkça ilan ederek kamuoyuna duyurması gerektiğine işaret edildi.

OY VERME GÜNÜNDEN ÖNCEKİ 24 SAATE KADAR YAPILACAK YAYINLAR

Kararda, siyasi partiler ve bağımsız adayların, radyo ve televizyon kanalları ile yazılı, sözlü ve görsel basında yapacakları propagandalarda Türkçenin yanı sıra farklı dil ve lehçelerin de kullanılabileceği vurgulandı.

Karara göre siyasi partiler veya adaylar, oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek.

Siyasi partiler veya adayların açık ya da kapalı yer toplantıları radyo ve televizyonlarda canlı olarak yayımlanabilecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek.

Seçim dönemi içinde 'Ulusa Sesleniş' veya 'Millete Hizmet Yolunda' gibi özel tanıtıcı programlar banttan veya canlı olarak yayımlanamayacak.

Herhangi bir yayının banttan, internet ortamında propaganda yasaklarına aykırılık içerecek şekilde yayını halinde tüm dünyadan izlenmesi mümkün olduğundan, bu yayına erişimi engelleme kararı verme ve gereği için erişim sağlayıcılarına bildirme görevi itirazın yapıldığı yerin ilçe seçim kurulu başkanlığına ait olacak.

'VATANDAŞIN OYUNU ETKİLEYECEK YAYIN VE DAĞITIM' YAPILAMAYACAK

Vatandaşların, elektronik posta adreslerine, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj gönderilemeyecek ancak siyasi partilerin kendi üyelerine gönderdiği sesli, görüntülü veya yazılı mesajlar her zaman serbest olacak.

Oy verme tarihi olan 31 Mart 2019'dan önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde ya da aleyhinde, vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve dağıtım yapılamayacak.

Bu sürenin dışında yapılacak yayınlar, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olacak, kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığı, denek sayısı, araştırmanın kim tarafından finanse edildiği açıklanmak zorunda olacak.