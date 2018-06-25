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YSK resmi sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu
YSK, 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.
Pazartesi, 25 Haziran 2018 15:25
YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sonuçlarını 5 Temmuz'a açıklayacaklarını söyledi.
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