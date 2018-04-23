YSK: Oy verme saatleri değişti

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran’da yapılacak seçimler için oy verme saatlerinin değiştiğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda, oy verme saatlerinin değiştiği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirtildi.

16 Nisan'da yapılan referandumda oy verme saati 07.00-16.00 olarak belirlenmişti.

TASLAK TAKVİMİ PARTİLERE GÖNDERİLDİ

Öte yandan YSK, 24 Haziran'daki erken seçim için takvim taslağını partilere gönderdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısını da belirledi.

YSK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler bir sandık bölgesinde iki oy kullanacak.