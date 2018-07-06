YSK önünde Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

24 Haziran sonrasında, Muharrem İnce'nin YSK önündeki konuşmasında kulağına bir şeyler fısıldayan isme dair birçok iddia gündeme gelmişti.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, komplo teorilerine neden olan o anlarda CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun İnce'ye neler söylediğini aktardı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

“YSK'da, Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasıyla ilgili bir sorun çıktığını öğrenmiştik. Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bölümde, mührün basılacağı dairenin altında küçük bir halka daha oluşmuştu. Bunun bir basım hatası mı, yoksa bir işaret mi olduğu ele alınacaktı. AKP temsilcisi, bunun işaret değil, basım hatası olduğunu söylüyordu.

Muharrem İnce'nin, CHP milletvekilleri Engin Altay ve Yaşar Tüzün'le birlikte YSK önüne geleceği bilgisi bana iletilince karşılamak ve bilgilendirmek için aşağıya indim. Bulunduğumuz yere yakın 30-40 kamera vardı. Orada, Sayın İnce'ye örneğin, Tekirdağ olayını anlatırken ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi', ‘Recep Tayyip Erdoğan', ‘oy pusulaları' sözcükleri de geçti. Tekirdağ'daki oy pusulasını anlatıp, henüz karar verilmediğini de belirttim.

YSK Başkanı'nın makamında olduğunu, arzu ederse ziyaret edebileceklerini de belirttim. Muharrem Bey de, “Böyle bir ziyaretin bu aşamada yanlış anlaşılabileceğini' söyledi.’”