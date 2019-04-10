YSK neyi bekliyor? 2014 yılında reddetmişti

AKP'nin Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı iddiasıyla yaptığı iptal başvurusunun ardından gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi.
Kurul konuya ilişkin kararını henüz açıklamazken, 2014 yılında benzer bir talebe verdiği yanıt ortaya çıktı.
YSK 2014 yılında Iğdır'da yapılan benzer bir başvuruyu, "Seçmen listelerinin itiraz üzerine yeniden ele alınması ve incelenmesi mümkün değildir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki usülsüzlük iddialarına dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez" diyerek reddetmişi.
#YSK'nın 2014 Iğdır kararı: "Seçmen listelerinin itiraz üzerine yeniden ele alınması ve incelenmesi mümkün değildir. Kesinleşmiş seçmen kütüklerindeki usülsüzlük iddialarına dayanılarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez." #HalkınVicdanıNeDer #Ekremİmamoğlu @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/VBwFLGAOXT
— Muharrem Erkek (@MuharremErkek17) 10 Nisan 2019