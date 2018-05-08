YSK 'Millet İttifakı' adını onayladı

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti seçime 'Millet İttifakı' adıyla girebilecek. YSK, Millet Partisi'nin itirazını reddetti.

YSK, Millet Partisi'nin "Millet İttifak" ismine yaptığı itirazı reddetti. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, belirledikleri isimle seçime girebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) “Millet İttifakı” ismine yapılan itirazı değerlendirdi. YSK, ittifakın ismine onay verdi. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, 24 Haziran’da yapılacak milletvekilliği seçimlerinde ortak hareket etme kararı almıştı. Dört parti, “Millet İttifakı” adı altında seçime gireceklerini açıklamıştı.

Millet Partisi, YSK’ye başvururak Siyasi Partiler Yasası’na göre bu adın ittifak unvanı olarak kullanılamayacağını savundu. Başvuruyu değerlendiren YSK, itirazı reddetti. Dört parti “Millet İttifakı” ismini kullanabilecek.