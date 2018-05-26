YSK listeleri açıkladı: 68 bağımsız adaydan 17’si ‘Bu Düzen Değişmeli’ diyor

YSK’nin açıkladığı geçici listelere göre 33 seçim bölgesinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. Bu Düzen Değişmeli Platformu 33 bölgenin 17’sinde aday gösterirken, 4 aday kendi bölgelerinde tek bağımsız aday olarak seçime katılıyor.
Haber Merkezi
Cumartesi, 26 Mayıs 2018 12:13

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bugün Resmi Gazete yayımlanan kararında geçici aday listeleri açıklandı. Kararda 8 parti ve 68 bağımsız adayın 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerine katılacağı bilgisi yer aldı.

AKP, CHP, MHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi, HüdaPar, Vatan Partisi olmak üzere 8 partinin seçimlere katılacağı, 7 partinin 87, bir partinin 85 seçim çevresinde yer aldığı bilgisi verildi.

68 BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYININ 17’Sİ BU DÜZEN DEĞİŞMELİ PLATFORMU’NUN ADAYLARI

Kararın ekinde tüm partilerin milletvekili aday listeleri ve bağımsız aday listeleri yer alıyor. 33 seçim bölgesinden 68 bağımsız milletvekili bulunuyor. 68 adaydan 17’si Bu Düzen Değişmeli Platform’nun adayları.

BU DÜZEN DEĞİŞMELİ PLATFORMU ADAYLARI 4 BÖLGEDE TEK BAĞIMSIZ ADAY

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bağımsız milletvekili adayları 4 seçim bölgesinde tek bağımsız aday olarak seçimlere katılıyor.

Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bağımsız milletvekili adayları, Eskişehir’de Oktay Yolsever, İzmir 2. Bölge’de Kemal Okuyan, Mersin’de Derya Demir, Tekirdağ’da Turan Arslan bölgelerinde tek bağımsız aday olarak seçimlere giriyor.