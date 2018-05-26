YSK listeleri açıkladı: 68 bağımsız adaydan 17’si ‘Bu Düzen Değişmeli’ diyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) bugün Resmi Gazete yayımlanan kararında geçici aday listeleri açıklandı. Kararda 8 parti ve 68 bağımsız adayın 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak milletvekili seçimlerine katılacağı bilgisi yer aldı.
AKP, CHP, MHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi, HüdaPar, Vatan Partisi olmak üzere 8 partinin seçimlere katılacağı, 7 partinin 87, bir partinin 85 seçim çevresinde yer aldığı bilgisi verildi.
68 BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYININ 17’Sİ BU DÜZEN DEĞİŞMELİ PLATFORMU’NUN ADAYLARI
Kararın ekinde tüm partilerin milletvekili aday listeleri ve bağımsız aday listeleri yer alıyor. 33 seçim bölgesinden 68 bağımsız milletvekili bulunuyor. 68 adaydan 17’si Bu Düzen Değişmeli Platform’nun adayları.
BU DÜZEN DEĞİŞMELİ PLATFORMU ADAYLARI 4 BÖLGEDE TEK BAĞIMSIZ ADAY
Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bağımsız milletvekili adayları 4 seçim bölgesinde tek bağımsız aday olarak seçimlere katılıyor.
Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun bağımsız milletvekili adayları, Eskişehir’de Oktay Yolsever, İzmir 2. Bölge’de Kemal Okuyan, Mersin’de Derya Demir, Tekirdağ’da Turan Arslan bölgelerinde tek bağımsız aday olarak seçimlere giriyor.