YSK listeleri açıkladı: 68 bağımsız adaydan 17’si ‘Bu Düzen Değişmeli’ diyor

YSK’nin açıkladığı geçici listelere göre 33 seçim bölgesinde 68 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor. Bu Düzen Değişmeli Platformu 33 bölgenin 17’sinde aday gösterirken, 4 aday kendi bölgelerinde tek bağımsız aday olarak seçime katılıyor.

Haber Merkezi