YSK kimi kandırıyor?

​YSK'nın yayın ilkelerine ilişkin kararında 'Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basın, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacak' ifadeleri yer aldı. Ancak medyanın neredeyse tamamı Erdoğan propagandasına başladı bile. Üstelik AKP kendi kanallarını çıkardığı bir düzenlemeyle cezadan da koruyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan yayın ilkelerine ilişkin kararı uyarınca, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun davranmakla yükümlü radyo ve televizyon kuruluşları ile yazılı, sözlü ve görsel basın, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacak.

Karar böyle ancak Türkiye'de yıllardır bunun tam tersi bir süreç yaşanıyor. Her seçim döneminin rutin kararına rağmen AKP medyası her seçim döneminde yoğun bir propaganda yapıyor, üstelik TRT ve Anadolu Ajansı gibi "devlet" kuruluşları da bunlara eşlik ediyor. Son olarak Doğan Medya'nın da AKP'ye yakın Demirören grubu tarafından alınması, seçim döneminde AKP'ye tamamen tek sesli bir yayıncılık olanağı da sağlamış olacak.

TEK SES: AKP YAYINLARI

YSK geçmiş seçim dönemlerinde mevcut düzenlemeler nedeniyle AKP kanallarına tarafsızlığı ihlal nedeniyle ceza vermek durumunda kalıyordu ancak artık YSK'nin böyle bir yetkisi de bulunmuyor. AKP geçtiğimiz yıl çıkardığı bir KHK ile seçim dönemlerinde eşitlik ilkesine göre yayın yapmayan yayınlara verilen yayın durdurma cezasını kaldırmıştı. Kararla birlikte Yüksek Seçim Kurulu artık özel TV ve radyolara, eşitlik ilkesini çiğnedikleri için herhangi bir yaptırımda bulunma hakkına sahip değil.