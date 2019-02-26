YSK, İyi Parti'nin Burhanettin Kocamaz'la ilgili itirazını reddetti

YSK, İyi Parti’nin itirazını reddetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İyi Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığının “başvurunun süresi içinde yapılmadığı” gerekçesiyle kabul edilmemesine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, evrakları İl Seçim Kuruluna geç teslim edildiği gerekçesiyle İyi Parti’den aday olamamıştı. Kocamaz’ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kurulu'na 5 ayrı dilekçe verilerek itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilerek YSK’ye gönderilmişti.

YSK, İyi Parti’nin itirazını reddetti.

YSK’den yapılan açıklamada “Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde 2972 sayılı Kanunun 12. maddesi ve Yüksek Seçim Kurulunun 13/12/2019 tarihli, 2019/1105 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi uyarınca, Mersin İl Seçim Kurulu tarafından verilen 20/02/2019 tarihli, 2019/17 sayılı kararını kaldıracak hukuki bir sebep bulunmadığı gibi tam kanunsuzluk hali de bulunmadığından, talebin reddine karar verilmesi gerekmiştir” denildi.

Mersin İl Seçim Kurulu, İyi Parti'den aday olamadığı için Demokrat Parti'den aday olan Kocamaz’ın bu partiden adaylığını da reddetmişti. YSK, buna ilişkin itirazı ise henüz karara bağlamadı.